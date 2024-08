La squadra nerazzurra, infatti, prendendo in esame le ultime cinque stagioni - dal ’19-20 al ’23-24 - è la squadra che in Serie A ha messo insieme più punti in casa

Marco Astori Redattore 23 agosto 2024 (modifica il 23 agosto 2024 | 10:46)

Tanta attesa per il ritorno dell'Inter Campione d'Italia a San Siro domani sera contro il Lecce. Un Meazza che negli ultimi anni, come scrive Tuttosport, ha rappresentato un grande alleato per i nerazzurri: "Sarà un San Siro vestito a festa, col pubblico delle grandi occasioni (l’ennesimo tutto esaurito, almeno per quanto riguarda i biglietti acquistabili dai tifosi nerazzurri) e pronto a dare la spinta alla squadra fermata sul 2-2 alla prima giornata. Niente drammi, però, anche perché domani l’Inter avrà proprio un alleato in più per affrontare il Lecce. I suoi tifosi, certo, ma soprattutto San Siro.

La squadra nerazzurra, infatti, prendendo in esame le ultime cinque stagioni - dal ’19-20 al ’23-24 - è la squadra che in Serie A ha messo insieme più punti considerando solamente le partite disputate in casa. L’Inter - prima con Conte (biennio ’19-21), quindi con Inzaghi (’21-24) - ha collezionato ben 224 punti in 95 partite casalinghe, viaggiando quindi alla media di 2.36 punti a gara. Nessun’altra squadra del nostro campionato è riuscita a mantenere un ritmo del genere. La Juventus, seconda in questa particolare classifica, ha ottenuto 211 punti (2.22), mentre a chiudere il podio si trova la Lazio con 194 punti (2.04). È curioso notare come i biancocelesti abbiano ottenuto i loro due migliori percorsi casalinghi nelle stagioni ’19-20 (45 punti) e ’20-21 (42) quando alla loro guida c’era ancora Inzaghi. Indietro tutte le altre big della Serie A: la Roma a 189, il Milan a 186, il Napoli (che paga il pessimo campionato scorso) a 179 e l’Atalanta a 171".