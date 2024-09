Non solo la Serie A con il derby tra Inter e Milan, le due squadre milanesi saranno protagoniste per tutta la giornata

Si avvicina una domenica di derby da vivere insieme. Sono tre le stracittadine che scandiranno la giornata, sfide casalinghe da non perdere per sostenere e spingere tutte le formazioni nerazzurre. Ad aprire il derby day, i ragazzi della Primavera di mister Zanchetta con il calcio d’inizio della sfida contro il Milan programmato alle 11:00, poi spazio all’Inter Women di Piovani in campo all'Arena Civica di Milano alle 15:45, infine la squadra di Simone Inzaghi impegnata nel posticipo di San Siro.