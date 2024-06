Il punto sui diversi ragazzi che stanno rientrando dai prestiti in giro per l'Europa: c'è chi può iniziare il ritiro in nerazzurro

Non soltanto Gaetano Oristanio e Martin Satriano faranno di nuovo tappa in casa Inter prima di conoscere il proprio futuro. I giovani di rientro dai vari prestiti sono diversi e il club nerazzurro farà presto chiarezza. Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "Inutile nascondere che la sistemazione dei giovani (e degli esuberi), tra necessità tecniche ed economiche, in questo momento, è la priorità in casa nerazzurra.