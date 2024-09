Inzaghi dovrà valutare se schierare dal 1' il capitano dell'Inter apparso in ritardo di condizione nella sfida contro il Monza

Stasera il debutto nella nuova Champions League per l'Inter. Inzaghi ha qualche dubbio in più del solito, uno di questi riguarda il capitano dell'Inter Lautaro Martinez.

"L’Inter però non arriva a Manchester con la fama del cacciatore infallibile: serve molto di più rispetto a quello mostrato a Monza («Eravamo sotto ritmo, qui sarà diverso» promette Inzaghi) e le assenze di Dimarco (affaticamento) e Arnautovic (febbre) non sono una buona notizia. Le incognite sono la condizione di Calhanoglu e soprattutto di Lautaro, apparso fuori forma a Monza tanto da essere in dubbio stasera", scrive il Corriere della Sera.