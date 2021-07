Inter, no del PSV al prestito per Dumfries. Affare impossibile? Con Raiola…

L'esterno olandese rimane il preferito della dirigenza nerazzurro per raccogliere l'eredità di Hakimi sulla destra

L'Inter ha le idee chiare: il preferito per il ruolo di esterno destro rimane Denzel Dumfries. Portarlo a Milano, tuttavia, appare alquanto difficile: il PSV Eindhoven, club proprietario del cartellino dell'olandese, non intende accettare la formula del prestito. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, non è ancora detta l'ultima parola: "A destra la priorità nerazzurra è un esterno "puro", di fisico e spinta come Dumfries. Il Psv però non ci sente e chiede che l'olandese sia acquistato per 15-20 milioni, non preso in prestito con diritto di riscatto. In teoria senza una cessione di un altro giocatore, l'Inter non è in grado di comprare il cartellino di Dumfries come vorrebbe la società di Eindhoven, ma con Raiola in ballo, mai dire mai...".