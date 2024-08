Nell’ultimo precedente giocato al ‘Meazza’, i padroni di casa misero una seria ipoteca sulla corsa al titolo, travolgendo i bergamaschi con le reti di Matteo Darmian, Lautaro Martínez, Federico Dimarco e Davide Frattesi. La replica del 4-0 sembra in ogni caso poco verosimile per Betclic, che la quota a 22.00. Lo spettacolo non dovrebbe comunque mancare, dato che l’Over 2.5, a 1.60, parte nettamente davanti nelle previsioni rispetto all’Under 2.5, a 2.11.

Il nodo principale da sciogliere per la formazione titolare dell’Inter resta quello relativo a capitan Lautaro Martínez. Anche se la sua presenza dal 1’ è tutt’altro che certa, Betclic ‘crede’ in un sigillo del ‘Toro’, stimato a 2.15. La coppia titolare, tuttavia, potrebbe essere composta ancora da Marcus Thuram, apparso già a pieni giri e dato a 2.55 per una firma personale, e da Mehdi Taremi, in cerca del suo primo timbro con la nuova maglia, indicato a 2.20. In zona gol, occhi puntati come sempre anche su Hakan Çalhanoğlu, a 3.00. Il reparto offensivo atalantino farà invece affidamento su Mateo Retegui, con quota-gol a 3.70, sull’ex-milanista Charles De Ketelaere, a 4.75, e su Marco Brescianini, a 6.00. Dopo il rigore del potenziale 2-2 fallito a Torino, Mario Pašalić sogna l’immediato riscatto in fase realizzativa, quotato a 5.50.