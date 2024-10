Inter, arriva l’esame Torino: il match del ‘Meazza’ visto dai bookmakers

Archiviata con successo la seconda uscita europea, i ragazzi di Simone Inzaghi sono pronti a rituffarsi sul campionato, dove la corsa per i primi posti sembra finalmente essersi animata con tutte le protagoniste attese. La vittoria nell’ultima giornata a Udine ha ridato fiducia dopo il ko nel derby, ma per arrivare alla sosta con serenità servirà un’altra prestazione di livello. L’avversario di turno, il Torino, è reduce dalla sconfitta interna con la Lazio, ma si trova attualmente a quota 11 punti in classifica, proprio alla pari dei nerazzurri e del Milan. Per i traders, in ogni caso, i pronostici relativi all’esito della partita viaggiano in un’unica direzione.