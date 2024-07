"Sono partiti in 16, sono rimasti in 7. E il bilancio è più che discreto, anche se all’appello mancano i 5 azzurri usciti agli ottavi dell’Europeo: solo il Liverpool, tra i top club continentali, può vantare più giocatori dell’Inter ancora in corsa tra Europeo e Coppa America". Apre così il resoconto de La Gazzetta dello Sport sui giocatori dell'Inter ancora impegnati in Nazionale, con l'Inter che, assieme a PSG e Real, ne ha ancora 7 contro i 9 del Liverpool.

"Da un lato all’altro dell’Oceano c’è chi continua a fare in nazionale quello che fa regolarmente in maglia Inter (vedi Lautaro, 4 reti in 4 partite). Ma c’è anche chi fatica (Thuram, ancora all’asciutto), chi si è vestito da bomber a sorpresa (De Vrij) mentre qualcuno aspetta ancora di debuttare, come Pavard: il c.t. francese Deschamps lo ha sempre lasciato in panchina. In “tribuna” è finito invece — suo malgrado — Buchanan, che farà il tifo per il suo Canada semifinalista a sorpresa in Coppa America contro l’Argentina di Lautaro e Valentin Carboni: la frattura della tibia dell’esterno ex Bruges non ha rovinato solo la sua estate, ma ha scompaginato pure i piani di mercato di Marotta e Ausilio. Bisognerà intervenire per sostituirlo e in casa interista sono già al lavoro".