L'Inter si è aggiudicata il torneo nazionale Under 12 femminile per il secondo anno consecutivo. Le ragazze guidate dall'allenatrice Georgia Gatti hanno concluso da imbattute la fase finale del torneo contro Parma, Napoli e Fiorentina, finendo per alzare al cielo il trofeo nella cornice di Coverciano, arricchita dal numeroso pubblico presente in occasione del Grassroots Festival. Per l'Inter è la terza vittoria nel torneo nazionale Under 12 femminile, con il primo successo arrivato nella stagione 2017/18.