Al Gran Premio di Las Vegas, Inter e Formula 1 si sono incrociate nuovamente grazie a Pirelli per dare vita ad un’esperienza esclusiva

È stato un week end nerazzurro per la Formula 1, impegnata nel fine settimana al Las Vegas Strip Circuit per il primo appuntamento del triple header che concluderà la stagione. Al Gran Premio di Las Vegas, Inter e Formula 1 si sono incrociate nuovamente grazie a Pirelli per dare vita ad un’esperienza esclusiva raccontata dal creator italo americano Gianluca Conte “ITSQCP” che ha visitato il Paddock e l'area Hospitality del Global Tyre Partner Pirelli, partecipando al Pit Lane Walk e all’attività di Hot laps.