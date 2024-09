Le grandi prestazioni con la maglia dell'Italia hanno riacceso i riflettori su Davide Frattesi, che scalpita al ritorno ad Appiano Gentile e reclama spazio a centrocampo. Se già l'anno scorso il minutaggio non è stato quello desiderato, però, in questa stagione il centrocampista dell'Inter ha un rivale in più come Piotr Zielinski. A tal proposito scrive calciomercato.com:

"53' minuti, tutti da subentrante, per il miglior marcatore in Nazionale della gestione Spalletti, nessuno per il giocatore polacco arrivato a parametro zero dal Napoli. Con Barella e Mkhitaryan ad oggi intoccabili, quest'anno Inzaghi è chiamato ad un salto di qualità nella gestione di una rosa che è stata completata e migliorata nelle seconde linee di centrocampo. C'è un Frattesi appunto più consapevole dei suoi mezzi dopo la prima stagione in una big e più dentro gli schemi della squadra ed è arrivato un elemento di assoluta affidabilità come l'ex capitano del Napoli, giocatore che può offrire molteplici soluzioni tattiche: vice Mkhitaryan ma anche piano B come playmaker davanti alla difesa quando Calhanoglu sarà risparmiato".