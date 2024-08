Dopo tre prove da 5 in pagella, Correa sbarca a Londra con la voglia di chi deve guadagnarsi un biglietto aereo

Così La Gazzetta dello Sport su di lui: "Dare al Tucu ciò che è del Tucu. Dopo tre prove da 5 in pagella, Correa sbarca a Londra con la voglia di chi deve guadagnarsi un biglietto aereo. La valigia è fuori dalla porta di Appiano da settimane, ma l'argentino non sa ancora dove andare. L'assist per Thuram è un sms dritto a chi lo vuole prendere. La miglior prestazione del suo precampionato".