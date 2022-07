Inter, il video di presentazione di Mkhitaryan: l’armeno fa lo spelling

Ecco la clip per presentare il centrocampista armeno realizzata da Inter Media House

E' arrivato anche il video di presentazione per il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan. La clip realizzata dalla Media House nerazzurra è ambientata nell'HQ, con il calciatore che fa uno speciale spellino per spiegare come si scrive il suo cognome. Ecco il video pubblicato sui canali ufficiali del club: