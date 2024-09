Nessuno ha mai vinto il derby 7 di fila. Quanto è importante arrivarci così?

"Chiaramente va benissimo. Si preparano meglio le partite dopo buone prestazioni. La vittoria mi sarebbe piaciuta ancora di più, ma adesso avremo un rientro domani e chi ha giocato oggi andrà a casa. Stasera non possiamo tornare subito a Milano, c'è l'aeroporto chiuso. Chi non ha giocato dall'inizio è ancora in campo ad allenarsi, compreso chi è entrato. Abbiamo a casa quattro giocatori pronti a darci una mano domenica".

Cosa dà di diverso Taremi rispetto a Thuram e Lautaro?

"Importante. Ha fatto un'ottima gara, come la stava facendo Thuram. In quel momento era meglio fare uscire Thuram. Taremi ha lavorato benissimo, è stato bravo nell'occasione di Carlos. Quando raddoppiavamo sui loro esterni avevamo bisogno di un attaccante che venisse lato palla. Non è semplice giocare qui a Manchester. Gli attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro".

Cosa ha pensato sull'occasione di Darmian che non ha calciato?

"Gliel'ho chiesto. Mi ha detto di aver sentito Bare chiamarla e non ha calciato. Mi sono disperato di più su quella di Mkhitaryan, pensavo lì fosse gol".

FCINTER1908 - Dimarco è a disposizione?

"Dovrebbe. Non prenderemo rischi, c'è abbastanza fiducia. Se farà una buona rifinitura sabato entrerà tra i convocati. Abbiamo medici e fisioterapisti in gamba che monitorano ogni giorno. Oggi ha lavoro di scarico e sembrava stesse meglio. Se non ci saranno problemi, sarà della partita".

Frattesi e non Asllani al posto di Calhanoglu?

"Barella come Zielinski e Mkhitaryan avevano fatto un 12 km e mezzo. Frattesi è stato a prendere indicazioni per due minuti con il mio staff, poi Calhanoglu ha iniziato a sfrecciare e avevo lui pronto, ho deciso di inserirlo perché Frattesi pronto e Asllani ancora seduto in panchina".