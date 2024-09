GdS / Inter, Inzaghi ha ritrovato subito tutto: ora attende il miglior Lautaro

Con il campionato che riparte e la Champions League alle porte, l'allenatore nerazzurro può concentrarsi sul prossimo tassello fondamentale: ritrovare il miglior Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, fresco di vacanze ritardate per la Coppa America e reduce da un infortunio, non è ancora al top della forma. È probabile che contro il Monza, di rientro dagli impegni con la nazionale, parta dalla panchina. Tuttavia, presto tornerà al centro della scena come il leader trascinante della squadra, con il suo mix di gol e carisma, pronto a contendersi un posto tra i candidati al Pallone d’Oro.