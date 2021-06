Inzaghi, ieri incontro in sede con i dirigenti dell’Inter prima di tornare a Roma

Il club nerazzurro ha accolto ieri, negli uffici di via della Liberazione, l'allenatore che ha accettato l'addio di Hakimi. Ma su Lautaro gli hanno dato rassicurazioni

Dopo aver visto da vicino la Pinetina e aver incontrato la dirigenza dell'Inter Simone Inzaghi è tornato a Roma. Prima però, ieri, è stato nella sede del club nerazzurro. "Ieri verso le 13 si è presentato in sede, dove è rimasto per un’ora abbondante prima di mettersi in viaggio per Roma insieme ai componenti del suo staff. Un saluto, uno sguardo agli uffici della casa nerazzurra e un nuovo confronto con i dirigenti, con i quali comunque i contatti rimarranno costanti: con loro, per questioni di mercato, ma anche con i giocatori", si legge su TuttoSport.