In un post sui social il club nerazzurro ha sottolineato che gli Azzurri sono avanti uno a zero contro Israele grazie ai due giocatori di Inzaghi

L'Inter esulta ancora con l'Italia. In gol Davide Frattesi, questa volta contro Israele, il calciatore ha buttato addosso con il petto un pallone che gli è stato servito alla grandissima dal compagno di squadra, in azzurro e in nerazzurro, Federico Dimarco. I due calciatori nerazzurri hanno confezionato la rete dell'uno a zero nella gara di Nations League contro Israele e il club nerazzurro ha sottolineato che a segnare è stata proprio la mezzala di Inzaghi.