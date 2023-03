EDICOLA / TS: Inter-Juve, clasico Di Maria: sa come si fa. CL, Serie A in semifinale

Il giornale torinese parla del derby d'Italia che si giocherà domenica e sceglie come protagonista l'argentino

Sulla prima pagina di TuttoSport si parla di Inter-Juve e dei sorteggi di Champions League. "Clasico Di Maria. Da Real-Barça, United-City, PSG-Om a Inter-Juve: il Fideo sa come si fa", il titolo principale del quotidiano. Che in prima pagina prosegue: "Allegri lo ha risparmiato a Friburgo per scatenarlo domani sera a San Siro. Le grandi rivalità ispirano Angel, spesso decisivo nei big match".