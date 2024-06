"E non volendo rinunciare a Calhanoglu o a un altro big, Marotta sta pensando di privarsi di Carboni, che nel 3-5-2 non ha una collocazione ideale. Difficile prevedere quanto forti diventeranno Soulé e Carboni. Se scaleranno anche l’ultimo gradino imponendosi con una maglia importante o se metteranno in scena le loro qualità su palcoscenici appena meno prestigiosi. Ma è sicuro che cederli oggi sarebbe un rischio. L’anno prossimo Inter e Juve giocheranno la nuova Champions e il Mondiale per club, la rosa non deve essere solo lunga ma anche qualitativamente all’altezza anche nelle riserve. E le due vetrine internazionali potrebbero far salire ulteriormente il valore dei due argentini. Insomma, Marotta e Giuntoli pensateci bene".