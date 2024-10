La Gazzetta dello Sport conferma quando scritto da Fcinter1908.it: Zielinski è favorito su Asllani per il ruolo di regista in Inter-Juve

"Con il passare delle ore e l'avvicinamento alla partita cruciale contro la Juventus di Thiago Motta, si riducono i dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, nella conferenza della vigilia, aveva confessato che si sarebbe "portato il dubbio fino a domani". Eppure, salgono le quotazioni di Piotr Zielinski in cabina di regia al posto di Asllani, rientrato da poco in gruppo dopo un problemino patito con la nazionale albanese". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che conferma il sorpasso di Zielinski su Asllani per prendere il posto di Calhanoglu.

"Quindi, tra i pali intoccabile Sommer. Poi Pavard, De Vrij (scelta obbligata a causa dell'assenza di Acerbi) e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Ritorno da titolare per Dimarco sulla sinistra, Mkhitaryan e Barella mezzali con Zielinski in regia e - appunto - Dumfries a destra. In Champions Lautaro e Thuram hanno inizialmente riposato salvo poi subentrare di fatto per decidere la gara nel finale, ma per la Juventus ci sarà anche il ritorno della Thu-La. E su questo, dubbi non ce ne sono", chiosa la Rosea.