Kopron continuerà a essere Official Supplier dell'Inter anche per la stagione 2024/25, rafforzando una partnership basata su valori condivisi di innovazione, eccellenza e tradizione italiana. La collaborazione, che ha visto Kopron negli anni impegnata nel miglioramento delle infrastrutture sportive del Club, include tra le ultime realizzazioni le panchine sportive fisse e mobili, utilizzate dall'Inter durante gli allenamenti. Progettate e realizzate su misura per soddisfare le specifiche esigenze della squadra, queste panchine mobili sono un’innovazione ad hoc per il club, con le ruote che consentono uno spostamento facile e rapido per adattarsi alle diverse esigenze tattiche.