Tutto su Inter-Las Palmas: come arrivano i nerazzurri e chi è l’avversaria

La prima uscita stagionale ha visto l'Inter battere il Lugano per 3-2, mentre nella seconda amichevole si è imposta per 2-1 contro la Pergolettese. Mattatore di questo inizio di stagione è senza dubbio Mehdi Taremi, autore di tre reti.

Nella stagione 2024/25 gli spagnoli hanno disputato tre amichevoli, ottenendo due pareggi contro Al-Sadd e Granada e una sconfitta contro il Como che si è imposto per 2-1.

In tre match la squadra di Luis Carrión ha segnato due reti, subendone tre. Il Las Palmas esordirà in campionato il 16 agosto quando affronterà in casa il Siviglia.