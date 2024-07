Così scrive Tuttosport: "Primi sprazzi di possibile vera Inter. Anche se non per tutta la partita e neppure dall'inizio del match. Questa sera alle 19.30 i nerazzurri sfideranno a Cesena il Las Palmas nella terza amichevole di questa estate. A differenza però delle prime due gare, in cui Inzaghi aveva di fatto schierato una squadra zeppa di riserve, giovani aggregati e qualche esubero, contro gli spagnoli aumenterà il minutaggio di svariati possibili titolari e ci sarà anche spazio nella ripresa, per circa una ventina di minuti, per i calciatori italiani reduci dall'ultimo Europeo, oltre che per Acerbi, che non partirà titolare, ma potrebbe disputare invece tutto il secondo tempo, o comunque una mezz'ora (per tutti questi ieri doppio allenamento, mentre i compagni sono stati congedati da Inzaghi dopo la seduta mattutina)".