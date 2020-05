TS – Inter, prima di cedere Lautaro serve cautelarsi: “Il caso Forlan faccia da lezione”

Con Lautaro Martinez sempre più vicino al Barcellona, l’Inter ha ora un obbligo: non farsi trovare impreparata, trovando un sostituto all’altezza e alle giuste condizioni. Così scriveTuttosport:

“Quando c’è crisi, i prezzi calano; ma cala pure la voglia da parte delle grandi squadre di privarsi dei giocatori più forti. Questa incertezza ha indotto Beppe Marotta ad alcune riflessioni: prima di dare il via all’operazione con il Barcellona, l’Inter dovrà avere in mano, oltre a un’offerta congrua e a un paio di contropartite gradite, pure il sostituto dell’argentino. Questo perché non vuole trovarsi vittima di un pericoloso gioco a incastri tra chi proporrà giocatori a prezzi fuori mercato, ben sapendo che l’Inter ha liquidità da mettere in circolo, e chi sbatterà la porta in faccia ai nerazzurri nel timore di trovarsi nella loro stessa situazione“.

IL PRECEDENTE CON FORLAN

“Nell’estate 2011, Moratti assecondò la voglia di Eto’o di andare in Russia per assicurarsi uno stipendio da nababbo senza avere in mano un sostituto. Al fotofinish fu preso Forlán dall’Atletico Madrid ma nessuno si accorse che, avendo l’uruguaiano disputato i preliminari di Europa League, non poteva giocare in Champions fino a gennaio. Nel calcio, come nella vita, bisogna prendere lezione dal passato e l’Inter lo farà sicuramente“.