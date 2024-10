Nessun problema per il capitano dell'Inter che sarà in campo col Torino, vicino il rientro per l'esterno canadese

Nel finale della sfida tra Inter e Stella Rosa, Lautaro Martinez ha subito un colpo che lo ha fatto uscire con un lieve fastidio dal campo. Inzaghi aveva tranquillizzato tutti, il Toro, infatti, ieri era subito in campo per preparare la sfida di sabato sera col Torino.

"Allarme rientrato, ammesso che di allarme si fosse trattato: martedì sera, al termine della partita con la Stella Rossa, Lautaro aveva fatto preoccupare i tifosi toccandosi una coscia e Inzaghi aveva spiegato che si era trattato di una ginocchiata ricevuta da un avversario, aggiungendo: «Non dovrebbero esserci problemi». L'allenamento di ieri mattina lo ha confermato: Il capitano dell'Inter ha regolarmente lavorato in gruppo, insieme a chi, come lui, nel 4-0 al serbi era partito dalla panchina, e ovviamente insieme a chi non è entrato in campo (seduta di scarico per i titolari). Lautaro sta bene e soprattutto ha ritrovato il feeling con il gol: il digiuno di Inizio stagione ha lasciato il posto alla doppietta di Udine e alla rete con la Stella Rossa", spiega La Gazzetta dello Sport.