Nei match contro il Torino, in programma sabato sera al Meazza, il capitano dell'Inter ha realizzato cinque reti. Contro l'Udinese, Lautaro Martinez è stato decisivo con una strepitosa doppietta, tornando quindi a trascinare i nerazzurri a suon di gol. Sono adesso 132 le reti segnate in 289 presenze: il numero 10 interista è ad una sola lunghezza dall'eguagliare Stefano Nyers al settimo posto della classifica dei migliori marcatori all-time della storia dell’Inter, contando tutte le competizioni.

CALHA E IL TORINO

È un momento positivo per Hakan Calhanoglu. Il numero 20 nerazzurro ha messo la firma sul successo di Champions League contro la Stella Rossa realizzando un gran gol su punizione. Sono positive anche le ultime gare disputate contro i granata. Il Torino è infatti una delle due squadre contro cui Calhanoglu ha realizzato una doppietta in Serie A, l’unica per il turco in un match casalingo, Inter-Torino 2-0 del 28 aprile scorso.