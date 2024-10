E' appena terminato l'allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma

E' appena terminato l'allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica sera all'Olimpico contro la Roma di Juric. Come riferisce Sky Sport, Lautaro Martinez e Mehdi Taremi sono gli ultimi due calciatori rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali e, per questo, hanno lavorato a parte. Da domani torneranno a lavorare con il resto del gruppo.