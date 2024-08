Fabio Galante ha analizzato la gara in programma stasera a San Siro contro il Lecce: "È sempre bello tornare a San Siro e sentire l'atmosfera. Sono felice di essere qui. Inter ancora più forte? È rimasta quella dello scorso anno e in più sono arrivati giocatori molto forti come Taremi. Per rafforzare una squadra che è già la più forte. La società si è mossa molto bene e sono felicissimo che siano rimasti tutti quelli dello scorso anno. Le prime partite sono quelle più difficili. Le squadre non sono nella massima condizione. Infatti ci sono state sorprese alla prima di campionato".