Le scelte di Simone Inzaghi e Luca Gotti per la gara di questa sera al Meazza: per la prima volta nerazzurri con le due stelle in casa

I Campioni d'Italia sono pronti al debutto stagionale davanti al loro pubblico. L'Inter questa sera ospita il Lecce al Meazza, in uno degli anticipi del secondo turno di Serie A. L'obiettivo è ovviamente tornare alla vittoria, cancellando la delusione per il mezzo passo falso di una settimana fa in casa del Genoa. Simone Inzaghi dovrà inseguirlo senza Lautaro Martinez, fermatosi ieri in via precauzionale a causa di un affaticamento agli adduttori. Al suo posto ci sarà Taremi, alla prima da titolare in maglia nerazzurra.