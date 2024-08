Solita, grande affluenza di pubblico in occasione della prima uscita casalinga dei campioni d'Italia in carica

Prima uscita casalinga stagionale per i campioni d'Italia in carica dell'Inter, che a San Siro affronta il Lecce dopo il pareggio per 2-2 in trasferta contro il Genoa di settimana scorsa. Solita, grande risposta da parte del pubblico nerazzurro, che non vedeva l'ora di ritrovare i propri beniamini e di ammirare dal vivo la maglia con il tricolore sul petto: superata quota 70.000 spettatori, una costante ormai da queste parti.