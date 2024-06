In prima pagina l'approdo in nerazzurro del portiere che sarà il vice Sommer. E poi le gioie e i tormenti del ct dell'Italia

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla anche del mercato dell'Inter con l'approdo in nerazzurro del portiere del Genoa, Josep Martinez, che sarà il vice Sommer. E si parla anche di Taremi, anche lui pronto allo sbarco a Milano. A centro pagina invece si parla dell'Italia: "Torment One", è il titolo principale del quotidiano che si riferisce a Spalletti e alla sua notte folle dopo l'estasi per l'approdo agli ottavi di finale. "Lucio, lo sfogo, le tensioni, la felicità. Cerca la formula giusta e prepara l'esame Svizzera di sabato: alla caccia della talpa, i retroscena sul patto con i giocatori", si legge.

Spazio anche al Conte day con il Napoli che oggi presenta in grande l'ex allenatore nerazzurro che torna in Serie A: "La città si ferma per l'evento che sarà seguito in tutto il mondo". Intanto la Fiorentina ha presentato Palladino.