Inter Miami di Messi subito fuori ai playoff di Mls. Martino: “Se ripenso…”

Il tecnico dell'Inter, l'argentino Gerardo 'Tata' Martino, non ha nascosto la delusione. "Se ripenso a dove eravamo a novembre dell'anno scorso, ovviamente ci sono stati grandi progressi - ha detto - ma dalle aspettative che avevamo per queste partite, senza dubbio abbiamo fallito. I giocatori sono tristi, come deve essere quando le ambizioni sono tante e la squadra non riesce a realizzarle". Atlanta affronterà ora Orlando nelle semifinali della Eastern Conference, con i New York Red Bulls e il New York City che si scontreranno nell'altra semifinale della conference.