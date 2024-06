È stato un mese straordinario, di intense emozioni e di feste infinite per celebrare la vittoria del 20° Scudetto. I nerazzurri hanno chiuso il campionato della Seconda Stella con le ultime 4 gare contro Sassuolo, Frosinone, Lazio ed Hellas Verona: su tutte spicca la vittoria sonora contro i ciociari dove la squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 5-0. Diversi i protagonisti di maggio che hanno sfornato prestazioni straordinarie e messo in campo tutto il loro talento: è arrivato dunque il momento per i tifosi interisti di scegliere il LeoVegas.News Player of the Month.