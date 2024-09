Il terzino e capitano dei rossoneri non ci sarà nella stracittadina di Milano in programma domani sera a San Siro

Davide Calabria salterà il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il capitano dei rossoneri non sarà della partita a causa di un problema fisico rimediato proprio alla vigilia della sfida di San Siro, in programma domani sera alle 20:45.

Come riferisce Sky Sport, il terzino rossonero ha infatti accusato un affaticamento muscolare all’adduttore, che lo costringerà a non poter scendere in campo contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.