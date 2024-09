Finisce 1-2 il derby di Milano tra Inter e Milan. Brutta prestazione da parte dei nerazzurri, con Tuttosport che elegge Sommer come migliore in campo. Male il grande ex Calhanoglu ("Se l'Inter parte con il freno a mano tirato è anche perché lui tarda a ingranare. Nel primo tempo arriva l'ammonizione che lo costringe a giocare sulle uova: impalpabile"), così come Mkhitaryan, altro fedelissimo di Inzaghi: "Gioca il peggior primo tempo da quando è all'Inter. La dormita sullo stop che regala il pallone a Pulisic sul gol non fa onore a uno dal suo curriculum".