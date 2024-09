Inter-Milan, per i bookie nerazzurri di Inzaghi favoriti: le quote del derby

L’Inter è reduce da un record di sei vittorie consecutive nel derby, 9 negli ultimi 14 derby di Serie A dal 2017/18. L’ultimo successo rossonero è datato 3 settembre 2022 grazie al 3 a 2 finale per una doppietta di Leao e un gol di Giroud. Nel totale di 239 confronti in tutte le competizioni, il bilancio è favorevole all'Inter con 91 vittorie, contro le 79 del Milan e 69 pareggi. I nerazzurri hanno segnato 336 gol, mentre i rossoneri ne hanno realizzati 312. Il primo derby risale al 1901, e nel corso della storia ci sono stati risultati memorabili: il 5-0 dell'Inter nel 1910 e il 5-1 nel 2023, mentre la vittoria più larga del Milan è il 6-0 del 2001. Anche in Europa ci sono stati scontri significativi, con il Milan che ha superato l'Inter nelle semifinali di Champions del 2003 e nei quarti del 2005, mentre nel 2023 sono stati i nerazzurri a trionfare in semifinale.

Inzaghi sembrerebbe orientato a riproporre Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, considerando il riposo significativo di cui hanno beneficiato nella partita contro il Manchester City. Resta, però, un'incognita sulla formazione titolare che il tecnico piacentino sceglierà per domenica prossima: Matteo Darmian e Denzel Dumfries sono in ballottaggio per il ruolo di esterno destro. Nella sfida contro il City, Darmian ha giocato dal primo minuto.

Fonseca, l’allenatore del Milan, proverà, invece, a gestire nel migliore dei modi questa vigilia particolarmente delicata perdurante anche l’indisponibilità di Bennacer, Florenzi, Sportiello e Thiaw. La netta vittoria per 4-0 contro il Venezia aveva fatto sperare in una ripresa, ma la sconfitta contro il Liverpool ha riacceso i timori dei tifosi. In attacco, la scelta dovrebbe cadere su Morata, favorito su Abraham, supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leão. In difesa, Tomori dovrebbe tornare titolare accanto a Pavlovic affiancati da Emerson Royal e Theo Hernandez. La buona notizia per i rossoneri è il recupero di Maignan, che sarà regolarmente in campo dopo la contusione subita in Champions League.

Gli analisti di BetFlag bancano favorita l’Inter sulla lavagna dove l’1 è offerto a 1,63, l’X a 4,05 e il 2 alto a 5,20. L’1 del primo tempo, invece, moltiplica per 2,10, l’X per 2,45 e il 2 per 4,95. L’1 del secondo tempo, infine, è proposto a 1,90, l’X a 2,85 e il 2 a 4,70.

(Fonte: RED/Agipro)