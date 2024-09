"La sfida con il Milan sarà anche l’occasione di un debutto speciale: a San Siro, nella zona della tribuna arancio, verrà infatti inaugurato lo Sports Pub, una sala pensata appositamente per ricreare l’atmosfera di un vero pub e di una partita tra amici. Lo spazio è riservato a una tipologia di biglietto esclusiva ed è nato per essere usato dalle due squadre: la versione rossonera ha aperto per Milan-Venezia di sabato scorso e ha replicato l’altra sera in Champions con il Liverpool. Rinnovato anche il tunnel degli spogliatoi: schermi a led e nuove grafiche", aggiunge Gazzetta.