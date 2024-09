Inter-Milan, ultimi biglietti disponibili: le informazioni per i tifosi a San Siro

I possessori di Abbonamento Plus hanno l'opportunità di mettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma ufficiale, qualora non potessero partecipare all'appuntamento.

L'apertura dei cancelli è prevista alle 17:45, tre ore prima del fischio d'inizio: l'invito per tutti gli spettatori è quello di presentarsi già a quell'ora, per un ingresso più agevole.

A causa dei due camminamenti costruiti per la tifoseria organizzata dell'Inter all’ingresso 2 e per la tifoseria organizzata del Milan all’ingresso 14, il pubblico in possesso di biglietti per il Primo e Secondo Anello Arancio potrà entrare solo ed obbligatoriamente dagli ingressi 0 per le hospitality arancio e dagli ingressi 1 e 15 per tutti gli altri settori di Primo e di Secondo Arancio.