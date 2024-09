Si ricorda infatti che l’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria di due giorni a condizioni agevolate.

ABBONATI SERIE A TARIFFA PLUS | CONCLUSA

La seconda fase inizierà alle ore 12:00 di martedì 3 settembre e si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno. Avranno accesso tutti gli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.