Alla fine, il muro Inter è crollato. In un battito di ciglia, i nerazzurri hanno gettato via la finale di Supercoppa Italiana, proprio quando il trofeo sembrava a portata di meno. Tre gol incassati che riaccendono i fantasmi d'inizio stagione sulla tenuta difensiva della squadra di Simone Inzaghi. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport:

"L’assalto saudita è stato decisivo. Ha logorato il muro nerazzurro nei suoi punti deboli e alla fine l’ha fatto crollare. Stavolta il ponte levatoio è andato giù: l’Inter ha subito tre gol dopo cinque clean sheet. Ha rivisto svolazzare sopra la sua testa quei vecchi fantasmi rimasti in un angolino per più di due mesi. Sono rispuntati tutti in una volta a più di cinquemila chilometri da casa, a Riad, in uno stadio che fino al 6 gennaio sapeva di successi".