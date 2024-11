Mariani punito, Rocchi ammette. Quante ne abbiamo sentite in queste settimane di cinema e cinepanettoni in anticipo post Inter-Napoli

Mariani punito, Rocchi ammette. Quante ne abbiamo sentite in queste settimane di cinema e cinepanettoni in anticipo post Inter-Napoli. Tutte fake news, tutte balle. Mariani, dopo essere stato regolarmente designato come Var e Avar la settimana scorsa, è tornato ad arbitrare in Serie A. Ci avevano detto "la punizione si vedrà nella seconda settimana". E invece niente: altro cinema e altre fake news.