Milano, 31 ott - (Nova) - In occasione dell'incontro di calcio Internazionale F.C. vs S.S.C. Napoli, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 10 novembre 2024, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha adottato, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica, con provvedimento, le seguenti prescrizioni.