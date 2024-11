C'è una cosa in particolare che al tecnico dell'Inter non è piaciuta: "Ma il fatto che, a corredo, abbia ricordato i risultati della sua squadra dopo il capitombolo della stagione, quello nel derby con il Milan, è il segnale del suo stato d'animo. Da allora nessun altro ha fatto meglio in Italia. Eppure, le critiche nei confronti dell’Inter non sono mancate. Anzi, si sono moltiplicate nel sottolineare le differenze rispetto all’anno scorso. Ebbene, Inzaghi non ha gradito. Del resto, è il primo ad ammettere quello che non funziona - è capitato in occasione della rimonta subìta dalla Juventus - ma vorrebbe che ci fosse la medesima attenzione anche nell’evidenziare quanto di buono l’Inter continua a fare. A cominciare dai risultati, appunto".