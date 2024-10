L'avvio di stagione dell'Inter non è stato dei più esaltanti. La squadra di Inzaghi dovrà essere più continua per puntare a due obiettivi

"Questi infortuni sul più bello tolgono certezze ai nerazzurri che, però, devono guardarsi soprattutto da se stessi. Il vero nemico dell’Inter è infatti... l’Inter, intesa come squadra campione e quindi naturalmente un po’ sazia al momento di sedersi a tavola. I punti persi a inizio stagione sono figli, in parte, di cali di tensione e di singoli sotto standard (vedi un Mkhitaryan stranamente giù di corda). Questo ciclo di successi induce a pensare che la rotta sia stata invertita e poi la rosa è abbastanza lunga per sopperire ai vari guai muscolari, ma l’infermeria tende a riempiersi con molta più facilità rispetto all’anno scorso: va da sé, questo potrebbe pesare. Proprio come l’eventuale percorso europeo che farà la squadra di Inzaghi: se il 2023-24 era stato divorato dall’ossessione seconda stella, ora l’Inter ha ben messo a fuoco soprattutto l’obiettivo Champions. Nonostante le rotazioni, alla fine le antenne potrebbero essere dirette più verso l’Europa che l’Italia", scrive La Gazzetta dello Sport.