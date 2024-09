"I campioni d’Italia non vogliono abdicare, le differenze con la cavalcata per la seconda stella rimangono ancora evidenti e alcuni meccanismi vanno sistemati. In primis la tenuta della difesa, un vero e proprio muro nella passata stagione, e a seguire la necessità di capitalizzare certe azioni sul fronte offensivo. «Dovrò analizzare il match perché quando gli avversari creano qualcosa finiamo per subire gol - ha spiegato il tecnico piacentino - Dobbiamo pulire meglio l’area, occuparla in modo corretto e prevenire certi cross. Sommer ha preso due gol senza fare parate. Sicuramente si tratta di step di crescita che dobbiamo ancora compiere per riuscire a tornare a certi livello»".