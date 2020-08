GdS – Inter, presto sarà nuova rivoluzione: molto passa dalle prossime due gare

Atalanta-Inter di stasera mette in palio due regali importanti per Conte. Spiega la Gazzetta dello Sport: “Il secondo posto da prendersi stasera in casa dell’Atalanta, con il tesoro da circa 27 milioni che finirà nelle tasche di chi arriva dietro la Juve (per terza e quarta ci sono, invece, 21,9 e 16,7 milioni); gli ottavi di Europa League in gara secca mercoledì a Gelsenkirchen, in Germania, contro il Getafe, per superare il primo ostacolo verso la finale di Colonia, in programma il 21 agosto. Due partite da «regalarsi» per aprire la strada a tutto quello che presto rivoluzionerà nuovamente l’Inter, cioè i colpi in arrivo dal mercato, un anno dopo gli addii rumorosi dei big dello spogliatoio Icardi, Perisic, Nainggolan”.