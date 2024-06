Per quanto riguarda i manager che rappresentano Oaktree, nel cda dell’Inter siederanno, oltre a Cano, Katherine Ralph, managing director per la strategia Global Opportunities, avvocato britannico, specializzatasi in ristrutturazioni e insolvenze in Linklaters Llp a Londra, Renato Meduri, senior vice president per la strategia Global Opportunities, Carlo Ligori, associate per la strategia global opportunities e Delphine Nannan, senior vice president per l’ufficio del fondo californiano in Lussemburgo. Del board farà parte anche Fausto Zanetton, ad di Tifosy Capital & Advisory, con una esperienza di oltre 20 anni nella consulenza ad aziende globali nel settore dei media, dello sport e della tecnologia. Zanetton è anche ad di Tifosy Capital & Advisory, società con sede a Londra co-fondata con Gianluca Vialli, dopo aver lavorato in Goldman Sachs (divisione TMT Investment Banking) e Morgan Stanley a Londra, dove era responsabile in Europa per i settori di sport, media e intrattenimento".