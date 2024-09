Visto l’infortunio di Nicolò Barella, e alla luce dei tanti impegni in calendario, Inzaghi potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto a centrocampo Davide Frattesi e Piotr Zieliński. Le chance di andare in rete del primo sono date a 3.20 da Betclic, mentre il secondo è a 3.70. In avanti, probabile rinnovata fiducia per Marcus Thuram, con quota-gol a 2.40, e per capitan Lautaro Martínez, la cui tanto agognata prima firma in campionato è stimata a 2.15. Dall’altra parte, Kosta Runjaić si affiderà alla vena realizzativa di Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, entrambi con quota-gol a 4.50, in un attacco completato da Brenner, a 3.30.