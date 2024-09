Mentre la maggior parte della squadra nerazzurra rimasta a Milano ha goduto di tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, la situazione per Palacios è ben diversa. Il centrocampista argentino, da poco arrivato, sta infatti affrontando sessioni di allenamento supplementari. Una decisione quasi obbligata per il tecnico piacentino, come riferisce il Corriere dello Sport, considerando che Palacios è stato fermo per un po’ e ha bisogno di recuperare il tempo perso.

La sua inattività recente è dovuta a diversi fattori: prima l’attesa in albergo a Milano, mentre si completava il suo trasferimento, e poi il rientro in Argentina per finalizzare le procedure del visto. Ora la priorità è riportare Palacios al giusto livello atletico, anche se questo non dovrebbe richiedere troppo tempo, dato che il campionato argentino è attualmente in corso e il giocatore era già in buona forma.