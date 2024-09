Il quotidiano sottolinea l'importanza di una gara sulla carta senza storia: impegno da non sottovalutare per i nerazzurri

Il favore del pronostico di Monza-Inter pende inevitabilmente dalla parte dei nerazzurri. Come per la Juventus ieri a Empoli, quindi basta questo per capire che non andrà sottovalutato l'impegno. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Juve ha rallentato a Empoli, secondo 0-0 di fila, e l’Inter ha l’occasione per il primo allungo. Se vince a Monza, sale a più due sulla squadra di Thiago Motta, allo stato l’antagonista numero uno per lo scudetto.